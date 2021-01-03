أول صورة لـ طفل نيكي ميناج بعد 3 أشهر من ولادته.. صور

شاركت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج متابعيها وجمهورها أول صور لطفلها الرضيع الذي وضعته قبل 3 أشهر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

والغريب أن نيكي ميناج لم تكشف عن اسم طفلها حتى هذه اللحظة، بل اكتفت بالكشف عن وجهه لجمهورها.



وكانت نيكي ميناج أعلنت في 2019 اعتزالها الفن بسبب رغبتها في تحقيق الاستقرار الأسري.

وكتبت نيكي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعلن فيه قرارها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، أعلم أنكم سعداء الآن"، ولكن هذه التغريدة لم تمر بسلام لجمهورها على "تويتر" وهم أكثر من 20 مليون شخص يتابعونها.

وأثارت ملكة الراب صاحبة الـ 37 عاما الجدل، فهي لم تعلن من قبل أنها متزوجة أو حامل، فقد سبق وأعلنت أنها ستتزوج من صديقها كينيث بيتي، وبعدها غيرت اسم حسابها على تويتر إلى السيدة بيتي ولكنها لم تعلن عن زواجهما أو إلغائه.

ثم فاجأت نيكي ميناج جمهورها بالزواج السري من حبيبها، من خلال نشر فيديو علقت عليه قائلة :" 21-10-2019"، وهو التاريخ الذي صادف أمس الاثنين في اشارة منها حول زواجهما لتنهال التعليقات والتهنئة من متابعيها، وفي الثاني من شهر أكتوبر الماضي، وضعت نيكي ميناج طفلها الأول.

نيكي ميناج، مغنية أمريكية، أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010، وسرعان ما حقق نجاحا تجاريا، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.