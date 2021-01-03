الشاب خالد.. ملك الرأي يحمل 3 جنسيات.. وهرب إلى فرنسا خوفاً من الاغتيال

تصدّر النجم الشاب خالد مؤشرات البحث بجوجل مصر، بعد تداول شائعة حول مصرعه في حادث سيارة، وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، وهو حالياً في مدينة دبي بالإمارات.

-عمر الشاب خالد :

يبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاماً، فهو من مواليد 19 فبراير 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر.

-اسم الشاب خالد الحقيقي :

في بدايته الفنية تخلى الشاب خالد عن اسمه الحقيقي وهو " خالد حاجّ إبراهيم" ليقلب نفسه بـ الشاب خالد وذلك بسبب كلمة "شيخ" التي كانت تطلق على شيوخ الرأي التقليدي.

-اللقب الأقرب إلى قلبه :

الشاب خالد هو واحدا من رواد اغاني الراي في الوطن العربي وأطلق عليه " ملك الراي" نجح في تحقيق شهرة عالمية في أوروبا، ويحمل الشاب خالد 3 جنسيات وهي الجزائرية وهي بلد الام، والمغربية والفرنسية، ولكن صرح بأنه يفضل لقب سفير الأغنية العربية.

-سبب هروبه من الجزائر :

قبل تقديمه أول ألبوماته الغنائية، سافر الشاب خالد الى العاصمة الفرنسية باريس عام 1984 بسبب تهديدات من الارهابيين حول مقتل مطربي الراب ، ليطلق أول ألبوماته عام 1985.

-عدد ألبومات الشاب خالد :

يبلغ عدد ألبوماته 11 ألبوماً غنائياً، واول ألبوم غنائي له كان عام 1985 ويحمل اسم "هذا رأيكم"، وآخر ألبوماته من إنتاج عام 2016 و وهو "وحدة بوحدة".

-أهم الجوائز في مشوار الشاب خالد :

مشوار الشاب خالد مليء بالكثير من الجوائز العالمية الهامة منها جائزة افضل اغنية عن اغنيته " شابة" عام 1989، إضافة إلى جائزة الموركس دور (Murex D'or) عن أغنيته سي لافيه عام2013، كأفضل أغنية عالمية، وغيرها العديد من الجوائز

-زوجة الشاب خالد :

قال الشاب خالد في تصريحات تلفزيونية إن المرأة هى أساس نجاح الأسرة، موضحًا أنه يكن كل تقدير واحترام لزوجته، التى توفر له كل ما يلزم من أجل إسعاده خلال تواجده بالمنزل خلال فترة الحجر المنزلى، متابعا "قديمًا كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة.. وأنا متزوج منذ 25 عاما هى المعلمة بكل احترام".