-عمر الشاب خالد :
يبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاماً، فهو من مواليد 19 فبراير 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر.
-اسم الشاب خالد الحقيقي :
في بدايته الفنية تخلى الشاب خالد عن اسمه الحقيقي وهو " خالد حاجّ إبراهيم" ليقلب نفسه بـ الشاب خالد وذلك بسبب كلمة "شيخ" التي كانت تطلق على شيوخ الرأي التقليدي.
-اللقب الأقرب إلى قلبه :
الشاب خالد هو واحدا من رواد اغاني الراي في الوطن العربي وأطلق عليه " ملك الراي" نجح في تحقيق شهرة عالمية في أوروبا، ويحمل الشاب خالد 3 جنسيات وهي الجزائرية وهي بلد الام، والمغربية والفرنسية، ولكن صرح بأنه يفضل لقب سفير الأغنية العربية.
-سبب هروبه من الجزائر :
قبل تقديمه أول ألبوماته الغنائية، سافر الشاب خالد الى العاصمة الفرنسية باريس عام 1984 بسبب تهديدات من الارهابيين حول مقتل مطربي الراب ، ليطلق أول ألبوماته عام 1985.
-عدد ألبومات الشاب خالد :
يبلغ عدد ألبوماته 11 ألبوماً غنائياً، واول ألبوم غنائي له كان عام 1985 ويحمل اسم "هذا رأيكم"، وآخر ألبوماته من إنتاج عام 2016 و وهو "وحدة بوحدة".
-أهم الجوائز في مشوار الشاب خالد :
مشوار الشاب خالد مليء بالكثير من الجوائز العالمية الهامة منها جائزة افضل اغنية عن اغنيته " شابة" عام 1989، إضافة إلى جائزة الموركس دور (Murex D'or) عن أغنيته سي لافيه عام2013، كأفضل أغنية عالمية، وغيرها العديد من الجوائز
-زوجة الشاب خالد :
قال الشاب خالد في تصريحات تلفزيونية إن المرأة هى أساس نجاح الأسرة، موضحًا أنه يكن كل تقدير واحترام لزوجته، التى توفر له كل ما يلزم من أجل إسعاده خلال تواجده بالمنزل خلال فترة الحجر المنزلى، متابعا "قديمًا كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة.. وأنا متزوج منذ 25 عاما هى المعلمة بكل احترام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاب خالد.. ملك الرأي يحمل 3 جنسيات.. وهرب إلى فرنسا خوفاً من الاغتيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.