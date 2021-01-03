آخر سيجارة.. مجدي الهواري يعد بالإقلاع عن التدخين

شارك المخرج مجدي الهواري، جمهوره صورة جديدة له، عبر خاصية الاستوري على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر مجدي الهواري، في الصورة وهو يشرب سيجارة وعلق قائلا: "وعد دي اخر سيجارة". كان المخرج مجدى الهوارى أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي. مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.



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