في عيد ميلادها.. كواليس صفع جلال الشرقاوي لـ إلهام شاهين على وجهها

يصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين الـ60 ، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1961.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن حياة الفنانة إلهام شاهين الفنية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1982.

بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين فى مسرحية حورية من المريخ فى نهاية السبعينيات، وقدمت العديد من المسلسلات منها أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالى الحلمية، نصف ربيع الآخر، البرارى والحامول، الحاوى، سامحونى ما كانش قصدى، مسألة مبدأ، قصة الأمس، وغيرهم.

وتعرضت الفنانة إلهام شاهين، لموقف صعب فى بدايتها الفنية عندما كانت طالبة بالمعهد مع المخرج جلال الشرقاوى بعد مشادة حدثت بينهما، وكان عميد المعهد وقتها فصفعها على وجهها، وتم الصلح بعد مرور أكثر من 30 عاما.