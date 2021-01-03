هبة الأباصيري: لم أتردد في قبول الوجه الآخر

عبرت الإعلامية هبة الأباصيري عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا.
وصرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج" قائلة: "لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر".
وأضافت: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلى خاصة على مواقع السوشيال ميديا، فالجمهور لا يصدق أنني أقدم هذا الدور، بالإضافة إلى الجمهور العادي عندما يقابلني في الشارع يستوقفني من أجل مناقشتي في أحداث الشخصية ولماذا فعلتِ هذا".
"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسنى.
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