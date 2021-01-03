مفاجأة في الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير 2

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، مفاجأة مدوية في الأحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين.

ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الآن لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة.

وأعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ على وقف عرض المسلسل يوم الاثنين المقبل بسبب إجازة العام الجديد على أن يتم عرض الحلقة الجديدة في ال١١ من شهر يناير.

وشهدت أحداث الحلقة الـ ٣٥ من المسلسل التركي "ابنة السفير" مفاجآت عديدة من أبرزها أن علا هي شقيقة سليمان التي فقدها منذ طفولتها، وأيضا قيام سلطان "انجين اكيورك" بتسجيل قصر العائلة باسم حبيبته نارين إهداءً لها لما فعلته من أجلها.

وأعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي.

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.

قصة مسلسل "ابنة السفير"

مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.