أنت اطرق بابي 25 .. تعرف على أهم أحداث الحلقة

تصدر المسلسل التركي انت اطرق بابي حلقة 25، مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد ساعات من عرضها، حيث يعد مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı من المسلسلات الرومانسية الذي يلقى متابعة واهتماما من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

-احداث الحلقة الـ 25 من مسلسل انت اطرق بابي :

واشتعلت الاحداث بعد ان خلعت إيدا خاتم الخطوبة الوهمي الذي واتهمت سيركان أنه لا يشعر بالاخرين، ومن هنا تقوم سيلين بمحاولة التقرب من سيركان بعد انفصاله عن إيدا عنه ولكن صديق سيركان يحاول الاوضاع بينه وبين ايدا.

وفي الاحداث الجديدة يلقى القبض على سيركان بعدما قامت الجدة بتفليق تهمة له.

- مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي :

مسلسل انت اطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.

- قصة مسلسل انت اطرق بابي :

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.