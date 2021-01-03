بصوت تامر حسني.. شاهد | نسيانك صعب أكيد لـ هاني شاكر تتخطى ربع مليون مشاهدة

حققت أغنية " نسيانك صعب أكيد" التي قدمها الفنان تامر حسني لايف خلال حفل رأس السنة ، أكثر من ربع مليون مشاهدة في اقل من يومين عبر موقع يوتيوب.

اغنية " نسيانك صعب أكيد" للفنان هاني شاكر، وحرص تامر حسني على اعادة تقديمها معلقا :"" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".

واضاف :"واخترت انا اغنيه نسيانك صعب من حبى فيها و حبى فى استاذ هانى و الحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".

وكان هاني شاكر اشاد بأداء تامر حسني للاغنية قائلا :"‎حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي".