بصوت تامر حسني.. شاهد | نسيانك صعب أكيد لـ هاني شاكر تتخطى ربع مليون مشاهدة

حققت أغنية " نسيانك صعب أكيد" التي قدمها الفنان تامر حسني لايف خلال حفل رأس السنة ، أكثر من ربع مليون مشاهدة في اقل من يومين عبر موقع يوتيوب.
اغنية " نسيانك صعب أكيد" للفنان هاني شاكر، وحرص تامر حسني على اعادة تقديمها معلقا :"" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".
واضاف :"واخترت انا اغنيه نسيانك صعب من حبى فيها و حبى فى استاذ هانى و الحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".
وكان هاني شاكر اشاد بأداء تامر حسني للاغنية قائلا :"حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي".
طرح الفنان فيديو كليب "خليك فولاذي" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، يوم الجمعة الماضية.
"خليك فولاذي" كلمات وألحان : عزيز الشافعي، توزيع : رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستديو TH Producation م: هيثم راضي، م: مودي منير.
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