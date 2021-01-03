ديانا هشام تكشف عن وقتها المفضل في السنة.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديانا وهي تحتفل بالكريسماس وعلقت قائلة: "وقتي المفضل في السنة".

يذكر أن الفنانة ديانا هشام أعلنت انفصالها عن خطيبها في فيديو لها، حيث سألها أحد متابعيها عبر "إنستجرام": "إنتي مرتبطهة؟"، فكانت إجابتها في الفيديو بهز رأسها بالرفض، مما أكد لنا انفصالها عن خطيبها.

وفاجأت الفنانة ديانا هشام متابعيها بحذف جميع صورها التى تجمعها مع خطيبها مدرب اللياقة البدنية محمود فكرى من حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، كما قام هو أيضا بمسح جميع الصور التى تجمعهما معا.



كانت الفنانة ديانا هشام تظهر بشكل يومي فى الجيم الخاص بمحمود فكرى الذي يقوم بتدريبها، كما ظهر معها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة فى دورته الرابعة هذا العام، ولكن لم يقم أحد منهما بنشر أى صور تجمهما خلال الأيام الماضية، مما يؤكد انفصالهما.



كانت الفنانة الشابة ديانا هشام أثارت جدلا كبيرا عقب ظهورها برفقة أحد مدربى اللياقة البدنية فى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تساؤل متابعيها حول طبيعة العلاقة بينهما، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معا.



يذكر أن احدث اعمال ديانا هشام مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى. كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل "قمر هادي"، بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.

وتشارك الفنانة الشابة ديانا هشام في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.