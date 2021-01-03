بعد شائعة وفاته.. تعرف على سن الشاب خالد وعدد ألبوماته وجنسياته المختلفة

والشاب خالد هو واحد من رواد أغاني الراي في الوطن العربي وأطق عليه "ملك الراي" نجح في تحقيق شهرة عالمية في اوروبا، ويحمل الشاب خالد 3 جنسيات وهي الجزائرية وهي بلد الأم، والمغربية والفرنسية.
ويبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاما، فهو من مواليد 19 فبراير 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر.
في بدايته الفنية تخلى الشاب خالد عن اسمه الحقيقي وهو "خالد حاجّ إبراهيم" ليقلب نفسه بـ الشاب خالد وذلك بسبب كلمة "شيخ" التي كانت تطلق على شيوخ الراي التقليدي.
ويبلغ عدد ألبوماته 11 ألبوما غنائيا، وأول ألبوم غنائي له كان عام 1985 ويحمل اسم "هذا رأيكم"، وآخر ألبوماته من إنتاج عام 2016 وهو "وحدة بوحدة".
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