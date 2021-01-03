صباح القلوب التي تنبض محبة.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت نسرين طافش بسويتشرت، وشعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح القلوب التي تنبض محبة وجمالًا لليست وحدها الشمس التي تشرق ‏في هذا الكون كل صباح ‏فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق ‏وأجمل أشراقة دومًا هي وجود النفوس الطيبة والأرواح الراقية في حياتنا ‫صباحكم‬⁩ مشرق بالمحبة والأمل". يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار. وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..

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