بملابس أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ حازم إمام عبر إنستجرام

وظهر حازم إمام في الصورة بملابس أنيقة مما لفت انتباه الجماهير له.

يذكر أن اكد حازم إمام أن جماهير الفارس الأبيض لديها خوف وقلق على الكيان بسبب تعيين لجنة مؤقتة لإدارته عقب حل مجلس مرتضى منصور.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارها بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة النادي.

وقال حازم إمام خلال برنامجه "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "جماهير نادى الزمالك لديها خوف على النادى بشكل كبير والخوف الأكبر هو إعادة ما كان يحدث فى السابق وإسقاط الكيان".

وتابع: "الجميع يعلم جيدا قيمة نادى الزمالك وجماهيره ولن يشارك أحد فى سقوط النادي والجميع سيكون داعمًا بقوة".

وأضاف: "أؤكد أنه سيتم حل مشكلة القيد ولن يكون هناك مشاكل فى التجديد للاعبي الفريق وهذا ما تسعى له اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك فى الوقت الحالى والاتفاق مع اتحاد كرة القدم من أجل استقرار النادي".

وواصل: "تم تعيين لجنة كرة مكونة من عبد الحليم علي وأشرف قاسم وأيمن يونس، وأيضا تم التواصل مع الكابتن أحمد رمزى الذى أبدى موافقته من أجل استقرار نادي الزمالك".

واستطرد: "الجماهير متخوفة من سيناريو 2005 ولكنى أؤكد لهم أن هذا كان في السابق ولن يحدث مرة أخرى، الجميع لديه قلق كبير وأنا شخصيا لدى قلق على نادى الزمالك وهذا حق مشروع لكل مشجع زملكاوي، لكن الوزير والدولة لن يتركوا الزمالك يسقط".

وأتم: "لن أخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك المقبلة حتى لو لم يخوضها مرتضى منصور، أنا ضد فكرة خدمة النادي فقط وأنت في منصب، أنا موجود وتحت أمر النادي وخدمته في أي وقت وليس شرطا أن أكون في منصب".