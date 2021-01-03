ماما نويل.. أحدث ظهور لـ مها أحمد بملابس الكريسماس

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت مها أحمد في الصورة ترتدي ملابس «بابا نويل» أمام شجرة الكريسماس.

وعلقت على الصورة قائلة: "شكرا مصمم الأزياء العالمى أخويا وصاحبى وصديقى أحمد فايز بجد درس ماما نويل تحفة".

وقدمت مها أحمد العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل أم كلثوم، وغيرها من الأعمال.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيرى، ورامى فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصرى، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.