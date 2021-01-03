نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبويا وسند كل الناس.. روبي ترثى السيناريست وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت المطربة روبي وفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرن روبي صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ، فقدت اليوم ابويا وحبيبي الراجل الي ليه فضل كبير عليا وعلي ناس كتير قوي الراجل ده عمره متأخر علي حد وكان سند لكل الناس الله يرحمك يا استاذ وحيد هتوحشني قوي.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

