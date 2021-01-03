نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تنعى السيناريست وحيد حامد بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت المطربة اللبنانية إليسا وفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت اليسا صورة للراحل عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتبت : آخر الرجال المحترمين.. وداعاً وحيد حامد رمز السينما المصرية وأحد اهم صناع الصورة ، تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة بدونك.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

