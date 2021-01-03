نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. طلال أبو غزالة يتحدث لأول مرة عن توقعاته للعام الجديد مع أسامة كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل رجل الأعمال والاقتصادي الكبير، الدكتور طلال أبو غزالة، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه «90 دقيقة»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتحدث الدكتور طلال أبو غزالة، خلال هذا اللقاء التليفزيوني الأول له في عام 2021، عن توقعاته للعام الجديد، وملامح العالم بعد عام من أزمة فيروس كورونا، ومستقبل اقتصاديات الدول بعد ظهور سلالة جديد من الفيروس.

كما من المتوقع أيضًا أن يجب الاقتصادي الكبير، طلال أبو غزالة، عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالاقتصاد المصري.