آمنت بي منذ البداية.. ناهد السباعي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

هنأت ناهد السباعي، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ناهد وإلهام في الصورة من حمام السباحة من أحد أفلامهم وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بي منذ البداية التي أعطتني فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام اتمني هذا العام يجلب لك كل الفرح والنجاح".

قدمت النجمة إلهام شاهين ، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية، تعدت الـ100 فيلم، كان آخرها فيلم "حظر تجول" الذي أحدث ضجة كبيرة وحازت عنه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد إلهام شاهين الـ60 فهي من موليد 3 يناير 1961.

واشتهرت إلهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل ايضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.

وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الاعلامية بوسي شلبي:"أنا مغرورة بموهبتي وذلك في اول حوارها لها بعد حصولها على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها : "لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك اشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون".

ولفتت إلهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل إمام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير وأصبحت منذ حينها نجمة سينمائية.

وكشفت إلهام شاهين انها اجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن، مشيرة الى انها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لانها تعتبر شقيقها امير شاهين بمثابة نجلها قائلة: "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".

وأكدت الهام شاهين انها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها فشلت في جميع زيجاتها.

وشنت الهام شاهين هجوما على الاشحاص الذين رددوا شائعة اعتناقها للدين المسيحي بسبب حبها الشديد للسيدة مريم ، وقالت : أحترم الدين المسيحى وأن لدي أصدقاء كثيرين مسيحيين ولا فرق بين مسلم ومسيحى".