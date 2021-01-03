هبة الأباصيري: سميح النقاش رشحني للوجه الآخر

قالت الإعلامية هبة الأباصيري إن عندما عرض عليها مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري وافقت علي الفور لأسباب عديدة أبرزها أن العمل يناقش قضايا هامة. أضافت: المخرج سميح النقاش هو الذي رشحني للعمل فأنا سعيدة بالعمل معه فهو مخرج دقيق ويهتم بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة بالإضافة إلى أن الفنان ماجد المصري وزوجته أصدقاء العائلية. تابعت: كواليس العمل كانت أكثر من رائعة حيث تتصف بالهدوء والطمأنينة. "الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.

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