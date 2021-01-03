الفنان عبدالله السدحان يكشف سرا غريبا عن مكان ولادته ويطالب بدخوله موسوعة جينيس..فيديو

عبدالله السدحان الفنان السعودي الكبير كشف عن مكان ولادته في محافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية، وأكد أن المبني كان يعتبر في الماضي مكانا يشبه المستشفى التخصصي في الولادة.

عبدالله السدحان يكشف عن محل ولادته

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو جديد من أحد المباني القديمة في محافظة شقراء بالسعودية، المبنى الذي ظهر في الفيديو كشف الفنان السعودي معلومات عنه حيث أوضح أن هذا المكان يمتلكه أجداده وكان يعتبره البعض مستشفى تخصصي في الولادة، كما أكد الفنان عبدالله السدحان أنه كان ثاني مولود في هذا المبنى فكتب: "مزرعة و فلاحة جداني رحمة الله عليهم في شقراء . واذا ماني وأهم كان يسمى مستشفى الملك فيصل التخصصي للولادة قبل التحسينات وكان لي الشرف أن اكون ثاني مولود في هذا الصرح".

عبدالله السدحان يريد التواصل مع موسوعة جينيس

عبدالله السدحان طلب كذلك من متابعيه معرفة كيفية التواصل مع موسوعة "جينيس" من أجل إدخال هذا المبنى في الموسوعة نظرا لقيمته ودوره فكتب: "أحد يعرف رقم موسوعة جينيس؟"، وتفاعل العديد من متابعي الفنان السعودي مع الفيديو الذي نشره وطلب المتابعين انضمام المبني لليونيسكو كأحد المباني التراثية المهمة التي يجب الحفاظ عليها فكتب : "وش دخل موسوعة جينيس لا قل ابي رقم اليونيسكو حقين التراث".

عبدالله السدحان ينعي الفنان مبارك الخصي

عبدالله السدحان نعى عبر حسابه على "انستجرام" الفنان مبارك الخصي الذي توفي مساء أمس السبت بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، فكتب الفنان الكبير: "أحسن الله عزاءنا بالصديق العزيز مبارك الخصي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقد تعاون الفنان مبارك الخصي مع الفنان عبدالله السدحان في أكثر من عمل درامي خلال مسيرتهما الفنية كان من بينها مسلسل "طاش ما طاش"، ومسلسل "كلنا عيال قرية".

عبدالله السدحان انتهى خلال الأسابيع الأخيرة من تصوير مسلسل "الديك الأزرق" في مصر والذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان بيومي فؤاد، وشيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وقد نشر النجم السعودي أكثر من صورة مع فريق عمل المسلسل عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها قائلا: "لنا لقاء يا احبة جمعنا عمل وجمعتنا المودة والمحبة والغضب والزعل لكن في النهاية المحبة بالدواخل. تعبتوني بهذه الشخصية نبهان انسان عظيم دخل في دواخلي".