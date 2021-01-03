الفنانة ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين: أروع امرأة آمنت بى...

حرصت الفنانة ناهد السباعى على الاحتفاء بمناسبة عيد ميلاد الفنانة الكبيرة الهام شاهين من خلال حسابها على على موقع إنستجرام، حيث اختارت صورة لهما معاً من فيلم "يوم للستات"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بى منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا الهام"، وأضافت : "أتمنى أن يجلب هذا العام لك كل الفرح والنجاح".

جدير بالذكر أن فيلم "يوم للستات" شاركت فيه مجموعة كبيرة من النجمات مثل نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، فاروق الفيشاوى، ومحمود حميدة وهالة صدقي وعرض قبل أربعة أعوام فى 2016.

وولدت النجمة إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس".

ومن أهم أفلامها :" أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة يا دنيا يا غرامي، أيام في الحب، يوم للستات، وآخر أعمالها السينمائية حظر تجول".