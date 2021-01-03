أحمد السقا ينعى الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أحمد السقا عن حزنه لوفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس بعد مثيرة فنية حافلة.

ونشر السقا صورة للراحل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: رحمة الله عليك يا أستاذنا الكبير وحيد حامد ربنا يرحمك ويصبرنا جميعاً.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس الماضي ، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج. حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.