لروحك السلام يا أستاذ.. إيمان العاصي ترثي الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة إيمان العاصي وفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت إيمان العاصي صورة للراحل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، كتبت : خبر حزين ، فقد القن ومصر ابأستلذ والفنان العبقري وحيد حامد لروحك السلام يا أستاذ.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس الماضي ، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.