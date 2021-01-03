وداعاً يا صديقي.. سوسن بدر تنعى السيناريست وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة سوسن بدر وفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت سوسن بدر صورة للراحل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وداعاً أستاذ وحيد حامد ، وداعاً يا صديقي.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس الماضي لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.