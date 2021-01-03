«عيب كده».. أبو الليف يطلق أولى أغنياته لعام 2021

أطلق الفنان نادر أبو الليف اغنيته الجديدة «عيب كده» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بقدوم العام الجديد 2021.

الأغنية من كلمات محمود شوقي والحان معتز امين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.

كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: «بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة»

أضاف «أحببنا أن نواكب الاحداث التي نمر بها في الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصى من المنتصف بتقديم عمل غنائي فيه روح أبو الليف وأيضا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة في الشارع المصري والعربي».

ويقول مطلع أغنية أبو الليف الجديدة

وتقول كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني و ذقي صاجي إتطبق

إكمني ماليش ضهر ولا واسطي متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح