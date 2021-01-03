رانيا يوسف توجه رسالة إلى أطباء مصر بسبب كورونا

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، توجه فيه الشكر إلى أطباء مصر على مجهودهم فى مكافحة الوباء الذي ضرب العالم "كورونا المستجد". وقال رانيا يوسف، "شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص". وكانت نعت الفنانة رانيا يوسف، الكاتب الكبير وحيد حامد الذي تُوفي صباح أمس، السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة. وشاركت رانيا يوسف صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقة "رحم الله الاستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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