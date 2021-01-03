أخبار الفن.. الشاب خالد يتصدر التريند بعد شائعة وفاته.. تدهور طفيف في حالة يسرا الصحية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة يسرا انها بمجرد سماع خبر وفاة السيناريست وحيد حامد أمس السبت، بدأت تشعر بضيق في التنفس بسبب سوء حالتها النفسية لرحيل واحد من أقرب اصدقائها.

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، مفاجأة مدوية في الأحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين.

كشف الفنان الكبير عادل إمام، تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالسيناريست الراحل وحيد حامد، قبل فترة قليلة من وفاته.

تصدّر النجم الشاب خالد مؤشرات البحث بجوجل مصر، بعد تداول شائعة حول مصرعه في حادث سيارة، وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، وهو حاليًا في مدينة دبي بالإمارات.

شاركت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج متابعيها وجمهورها أول صور لطفلها الرضيع الذي وضعته قبل 3 أشهر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".