نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالاً بالعام الميلادي الجديد.. دنيا عبدالعزيز تتذكر والداتها بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن شوقها لوالداتها الراحلة ، ونشرت دنيا صورة جمعتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت دنيا على الصورة وكتبت : كل سنة وأنتي أحلى كا فيا ، كل سنة وأنا مستنية ربنا يجمعنا.

يشار أن دنيا عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ومن ناحية أخرى، قام الفنان محمد صبحي مؤخرًا في احتفالية 50 عامًا من الابداع بتكريم الفنانة دنيا عبد العزيز، ومنحها جائزة الإبداع الفني.

