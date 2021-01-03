بـ إطلالة جديدة.. رانيا ملاح لـ جمهورها: يا رب تبقى سنة خير على كل الناس

شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. رانيا ملاح وعلقت رانيا ملاح على الصورة قائلة: " اول صورة في 2021 يارب تبقى سنه خير على كل الناس يارب ". يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح ، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. رانيا ملاح اقرا ايضا :

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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