بثينة البطاشية: الخط العربي قيمة فنية وحضارية رفيعة

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

الخط الديواني هو الوقود الذي دفع بالفنانة بثينة بنت عبدالله البطاشية للدخول في عالم الخط العربي، بعدما شدها عمل لأحد الخطاطين العمانيين، وكان العمل يضم في أروقته (عبارة) كتبت بالخط الديواني، ومن يومها أصبحت بثينة يراودها جمال الخط الديواني وبداخلها شغف فني أوصلها لتمتطي خيل الكتابة وتصبح فارسة القلم في هذا المجال الأدبي والفني الكبير، ومع تقدم الزمن تطورت تجربة (البطاشية) وأصبحت من العلامات الجميلة في الساحة الفنية العمانية في مجال الخط العربي.

وحول أسرار تجربتها وتفاصيل أخرى تقول بثينة البطاشية : الفن يصنف بعض الوقت كالمعزوفة التي تنتشل الانسان من الغرق في مواجع الحياة وتهديه الأمل لقادم أجمل، وشخصيا في كثير من الأحيان عندما ينتابني الضيق أحط رحالي في عالمي الفني وأهيم مع المفردات المتناثرة وأجمعها لتعانق الجمال وتصبح خطا فنيا من فنون الخط العربي الذي كما يعلم الجميع له تاريخه العريق في تنوع أشكاله حيث جاءت نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسيابها ووضوح أشكالها فأصبح هنالك تنوع في أشكال الخطوط ولكل نوع قواعده الخاصة، وعني شخصيا أعشق الخط الديواني وهو خط فني وضعه ابراهيم منيف وسمي بالديواني لأنه استخدم في كتابة الدواوين في الدولة العثمانية ويعتبر من أجمل الخطوط ففيه الكثير من قيم الإبداع رغم أن له نماذج معقدة وصعبة القراءة لتداخل حروفه واتصالاته.

وأضافت : الخطاط سلطان الراشدي له فضل بمساعدتي وصقل تجربتي من خلال الدروس التي يقدمها في جمعية الفنون التشكيلية، ورغم البعد الجغرافي الذي يفصلني عن الجمعية، إلا أني أتحمل مشقة المسافة للحضور وذلك لكسب المعلومة من خلال دروسه التي تعلمنا منها الكثير واكتشفنا من خلالها أسرار الخط العربي، ومع تقدم الوقت أصبحت تجربتي الفنية ناضجة وتملك قيمة فنية، حيث أن عام 2018 شهد أولى مشاركاتي في معرض الفنون التشكيلية للخط العربي وكسبت الجائزة التشجيعية في مجال الخط الديواني العادي وفي عام2019م وفي نفس المسابقة حصلت على الجائزة الأولى مكرر، وبرصيدي اليوم العديد من الإنجازات على مستوى نادي بوشر.

ترى البطاشية أن للنجاح ضريبة والعقبات لا بد منها، والصعاب مدرسة الصابرين، والاجتهاد تحد لروح المبدعين والمثابرة شعلة الإستمرارية والعطاء، ولكي تقطف ثمار التميز وتنفرد بالجمال الفني، عليك بالعمل وتطوير وصقل التجربة الفنية، وهذا لن يتسنى إلا بالتضحية سواء بالوقت أو حتى بالمادة التي تقف بعض الوقت عائقا، وكم فقدت الساحة الفنية العديد من المواهب بسبب المادة أو بسبب عقلية المحيط الأسري، حيث تجد محيطا مساعدا ومطورا وتجد آخر محبطا ومحاربا للأسف الشديد، وأتمنى من أولياء الأمور تشجيع المواهب والأخذ بيدها.