خالد العلوي يصدر ديوانه الشعري الخامس بعنوان “رهان الملح”

مسقط – الوطن:

صدر مؤخرا للشاعر الدكتور خالد بن علي العلوي ديوانه الشعري الجديد بعنوان “رهان الملح” تضمن أكثر من عشرين نصا من الشعر الشعبي، بلغته الصافية التي لا تعمد إلى العامي، ولكنها تنساب بروح اللغة المقاربة للفصيح في أغلب مفرداتها، حيث يقدم (العلوي) إهداء كتابه “إلى روح أعز الرجال وأنقاهم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ، بينما تتوزع بقية نصوص الديوان عبر تجليات شعرية في موضوعات عدة، كما ينوّع في الشكل بين العمودي والتفعيلة، وفي الغلاف الأخير يقتطف بضعة أسطر لتقدم نبذتها عن الديوان ككل. يذكر أن الشاعر الدكتور خالد العلوي أصدر سابقا أربعة دواوين شعرية هي مسافة ظل، ونبع لآخر الرحلة، وجداول الروح، وقناديل الأرصفة، ويأتي ديوانه الجديد “رهان الملح” عن دار لبان للنشر.

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