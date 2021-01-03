(مسرح الطموح) ببركاء تكرم أعضاءها في حفلها السنوي

بركاء- الوطن:

أقامت فرقة مسرح الطموح مؤخرا بمقرها ببلدة النعمان في ولاية بركاء حفلها السنوي 2020م بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من الأعضاء الفاعلين. وفي بداية الحفل قدم رئيس الفرقة يونس المعولي كلمة ترحيبية بالحضور، شكر من خلالها كافة الأعضاء على المجهودات المبذولة التي كانت واضحة بشكل ملحوظ من خلال الأعمال التي تم تقديمها في عام 2020م رغم الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم، ولكن بالإرادة والطموح تغلب أعضاء الفرقة على كافة الصعاب والعقبات، وطالب بالاستمرارية والبذل والعطاء في هذا العام 2021م وأن تكون الأعمال أكثر توهجا ورصانة.

وفي ختام فقرات الحفل قامت الفرقة بتكريم أعضائها حرصا منها على دفع عجلة العطاء والنجاح والتقدم لقادم أجمل.

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