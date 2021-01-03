“الفنون التشكيلية” تقيم المعرض الشخصي الرابع لنائلة المعمرية بعنوان “ملكوت”

يدعو للتأمل في الجمال والتناغم اللوني في مخلوقات الله والطبيعة مسقط – (الوطن) :

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في السابعة من مساء اليوم الاثنين المعرض الفني بعنوان (ملكوت) للفنانة التشكيلية نائلة المعمرية، حيث يقام افتتاح المعرض تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بمقر الجمعية بالصاروج، ويستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

يهدف معرض (ملكوت) وهو المعرض الشخصي الرابع للتشكيلية نائلة المعمرية إلى التأمل في الجمال الحقيقي والتناغم اللوني في مخلوقات الله والطبيعة بما يوحي بعظمة الخالق المصور، ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تبلغ 30 لوحة تشكيلية نفذت بخامات ومقاسات مختلفة تندرج تحت أسلوب المدرسة التجريدية.

وقالت الفنانة التشكيلية نائلة المعمرية:”إن الفنان يعبر عما حوله من أشكال وألوان وأحداث بأسلوبه الخاص وبتقنيته التي تميز أسلوبه الفني في تجسيد فكرة عمله المراد نقلها للمتلقي”. من يشاهد أعمال الفنانة نائلة في هذا المعرض سيجد فلسفة الجمال حاضرة في أعمالها، حيث أخذت على عاتقها التأمل في ما حولها من الوجود لتستلهم من جمال عظمة الله في تصوير ملكوته، فأبدعت أعمالا ذات قيمة جمالية رفيعة تبرز ألوانا مبهجة ومتناسقة ومتناغمة، وهذا ما كان يجول في خلد الفنانة نائلة للتعبير اللوني عن المخلوقات وتدرجات ألوانها المثيرة للدهشة، واختلافات أشكالها، فكل هذا التناسق والتناغم اللوني يخبر العقل الانساني بأنّه أمام إعجاز رباني عظيم.

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