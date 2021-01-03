ياسمين صبري تشارك متابعيها جديدة مع زوجها أبو هشيمة

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين بالصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هيشيمة ، وهي تمسك يديه ، مرتدية فستان باللون الأسود، ولاقت الصورة الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات :"أجمل كابل".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الفنية.

