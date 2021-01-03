على طريقته الخاصة.. أحمد الفيشاوي يهنئ متابعيه بالعام الميلادي الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد الفيشاوي على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2021.
ونشر الفيشاوي منذ قليل فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهر الفيشاوي بالفيديو وهو يمارس لعبة الطاولة ، وعلق قائلاً:"اللي خسر السنة اللي فاتت ممكن يكسب السنة دي .. على فكرة أنا خسرت اللعبة دي.. كل سنة وأنتم طيبين".
والجدير ذكره أن آخر أعمال الفيشاوي فيلم "30 مارس" ، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل.
فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.