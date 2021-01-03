على طريقته الخاصة.. أحمد الفيشاوي يهنئ متابعيه بالعام الميلادي الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد الفيشاوي على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2021.

ونشر الفيشاوي منذ قليل فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهر الفيشاوي بالفيديو وهو يمارس لعبة الطاولة ، وعلق قائلاً:"اللي خسر السنة اللي فاتت ممكن يكسب السنة دي .. على فكرة أنا خسرت اللعبة دي.. كل سنة وأنتم طيبين".

والجدير ذكره أن آخر أعمال الفيشاوي فيلم "30 مارس" ، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل.