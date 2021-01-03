برفقة زوجته.. محمد زيدان يحتفل بالعام الميلادي الجديد في أجواء رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص محمد زيدان على الإحتفتال بالعام الميلادي الجديد لعام 2021 برفقة زوجته ، وذلك في أجواء رومانسية.

ونشر زيدان مجموعة صور رومانسية تجمعه بزوجته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجه لها رسالة خاصة يهنئها بالعام الجديد وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.

محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.

وفي سياق منفصل كشف محمد زيدان مؤخرًا عن أسباب انفصاله عن النجمة الفنانة مي عز الدين بعد خطوبتهما 4 أشهر، والتي تعود إلا خلافه الفكري معها وعدم وجود توافق إلى أن عملها وطبيعته عجل في إنهاء هذا الارتباط.

