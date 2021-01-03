"ضيق في التنفس".. مضاعفات في حالة يسرا الصحية عقب وفاة وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة يسرا لصدمة كبيرة إثر سماعها خبر وفاة السينارست وحيد حامد والذي توفى صباح أمس السبت.

وجاء في مصادر صحفية، أن الفنانة يسرا شعرت بضيق تنفس، بسبب وفاة وحيد حامد، وذلك بسبب عدم معرفتها حضور جنازة السيناريست وحيد حامد بسبب إصابتها بفيروس كورونا.