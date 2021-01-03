بصورة تجمعهما داخل حمام السباحة.. ناهد السباعي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة الشابة ناهد السباعي على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الثالث من يناير.

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأروع إمراة أمنت بي منذ البداية وأعطتني فرصة ذهبية ، اتمني أن يجلب لكي هذا العام كل الفرح والنجاح.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، حيث تظهر خلال الحلقات كضيفة شرف ، والمسلسل بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر.

