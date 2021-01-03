عباس أبو الحسن يودع وحيد حامد بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشر عباس صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وودعه بتلك الكلمات وكتب :حبيت أيامي بيكم" الجملة العفوية للاستاذ أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة . جملة لن أنساها ما حييت . جملة من ثلاثة كلمات لكنها تشي بكل ما يتمثل في هذا العظيم من إنسانية ووجد وعطاء . حين بدأ بها حديثه أيقنت إنه الوداع وعرفت إنه مغادرنا . لا يا أستاذ معذرة ؛ احنا اللي حبينا أيامنا بك..احنا اللي حبينا أيامنا بك.. البقاء لله ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته .

وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره .

