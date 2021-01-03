خاص.. محمد رياض عن مشاركته في "النمر" :"بحب محمد إمام على المستوى الفني والإنساني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان محمد رياض في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، علاء مرسي.

وأوضح محمد رياض في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "النمر" هو أن السيناريو كُتِبَ بشكل رائع، وأن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ومختلفة تمامًا عما قدمها من قبل، ولحبه الشديد للأعمال التي تقوم بإخراجها شيرين عادل.

وأشار محمد رياض إلى أنه من المفترض تصوير مشاهده خلال الاسبوع الجاري، مُضيفًا:" الورق حلو جدًا، والمخرجة شيرين عادل أنا بحب شغلها جدًا، ومحمد إمام أول مرة نشتغل سوا أنا وهو، وأنا بحب محمد على المستوى الفني والإنساني، والكاست كمان حلو".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رياض الدرامية مسلسل "بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، مدحت تيخا، محمود عبد المغني، منه فضالي،بهاء ثروت.