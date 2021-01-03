اضحك للشمس تضحكلك.. رشا مهدى توجة رسالة لـ متابعيها.. شاهد

وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة " اضحك للشمس ... تضحكلك " .

ويذكر ان حكت الفنانة رشا مهدى عن موقف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة معها عند مشاركتهما في تصوير أحد المسلسلات.

وكتبت رشا مهدى فى تغريدة على تويتر : " بمناسبة الكلام عن علاقة عمنا الاستاذ عبدالرحمن أبو زهرة بالممثلات والنجمات في اللوكيشن وإن محدش "سلم من لسانه".. أنا اشتغلت مع الأستاذ كذا عمل آخرهم مسلسل أستاذ و رئيس قسم مع الزعيم و مشفتش من أستاذ عبدالرحمن غير كل خير طبعا، بس آخر عمل ده بصراحة "مسلمتش من لسانه" و هحكي ايه اللي حصل:

وأضافت: "اول يوم تصوير شفته وكنا من سنين متقابلناش فسلمت عليه وقام ربنا يديله الصحه وسلم عليا بس كان بسرعه أوي ورجع قعد تاني! بصراحه اتفاجئت و خفت يكون زعلان مني فبعد ما سلمت عالناس رجعتله وقعدت جمبه وفضل ساكت فقلقت اكتر وقلتله حضرتك فاكرني؟ فمن غير ما يبصلي قالي آه فاكرك!".

وتابعت رشا مهدى، قائلة: "بصراحة استغربت اكتر من طريقة المعاملة وفضل ساكت فقلتله طب فاكر اشتغلنا ايه مع بعض؟.. قالي آه و سكت برضو!.. بصراحة الموضوع استفزني اكتر فقلتله طب انا اسمي ايه؟ وهنا انفجر فيا وقالي بصوت عالي "رشا مهدي فاكرك يابنتي والله فاكرك واشتغلنا كذا وكذا وكذا ولو انتي بقى فاكره كنت بقول سيبوني اركز قبل التصوير عشان اعرف اشتغل وانتي كمان قومي ذاكري و نبقى نتساير بعد الشغل يا بنتي".

واستكملت رشا مهدى، قائلة: "انا طبعا مقدرتش امسك نفسي وضحكت وهوا بيزعق واللوكيشن كله ضحك وهوا حبيبي ممسكش نفسه وضحك وطبطب عليا وقالي يابنتي كنت مركز متزعليش مني وقعد يسأل على ماما وإخواتي و عليا ويقولي رأيه في شغلي و بعدها قمنا نحضر".

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وواصلت: "فجأه الزعيم راح للأستاذ عبدالرحمن وهوا مركز تاني وقرب منه وقاله بصوت عالي "انت فاكرني"؟ طبعا مش محتاجه اكمل افيه انت فاكرني ده كان عامل ايه في اللوكيشن طول التصوير."

وأنهت حديثها قائلة: " عمنا عبدالرحمن حضرتك نجم و فنان وأب من الزمن الجميل ربنا يديك الصحة طول عمرك قامة و قيمة ومبتبخلش على حد بخبرتك و فنك... انت فاكرني طيب؟"