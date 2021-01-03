رد قوى من عمرو سلامة على شماتة المتطرفين دينيا فى وفاة وحيد حامد.. شاهد

وقال عمرو سلامة : "تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد حامد أكبر إثبات أن رأيه فيهم كان حقيقيا".
وتوفى وحيد حامد امس عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض وذلك داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين حيث تعرض الى ازمة قلبية شديدة.
وكان علق المخرج عمرو سلامة ، بعد وفاة المخرج السورى حاتم على أمس ، بأن مهنة الاخراج تقصر العمر .
وكتب عمرو سلامة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتغريدات " تويتر " :" فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم ، أسامة فوزي من مصر و شوقي الماچري من تونس وحاتم علي من سوريا ".
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