بعد رحيل وحيد حامد.. مصير فيلم الصحبة الحلوة لـ يحيى الفخرانى ومحمد سعد

بعد رحيل الكاتب وحيد حامد خارجت عديد من الاقاويل حول مصير أعماله الاخيرة التى لم تر النور حتى الان ولعل من ابرز هذه الأعمال فيلم "الصحبة الحلوة".

وقد انتهت وحيد حامد من كتابة الفيلم منذ فترة قصيرة واتفق مع المخرجة سنادرا نشات والفنان يحيى الفخرانى والفنان محمد سعد على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وهو ما يعنى أن الفيلم جاهزا للتصوير ورحيل وحيد حامد لم يعطل الفيلم.

والفيلم كان متفق على تصويره فى شرم الشيخ أو الغردقة داخل احد الفنادق الكبرى هناك ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حالة تحقيق ذلك وتوقف تصوير الفيلم الذى كانت مخرجته تضع اللمسات الاخيرة له.

ويعد هذا العمل عودة الى وحيد حامد الى السينما بعد غياب استمر 5 سنوات تقريبا منذ اخر اعماله قط وفار فى 2015 كما يمثل عودة الفنان يحيى الفخرانى بعد غياب طويل عن السينما منذ اخر اعماله "مبروك وبلبل" فى عام 1998.

