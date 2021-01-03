تعرف على مصير "الجماعة 3" بعد وفاة وحيد حامد

شكلت وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، خسارة كبيرة للثقافة والفن بوجه عام، بعد أن أفنى حياته في تقديم عشرات الأعمال للسينما والتلفزيون والإذاعة، ليترك لنا هذه الاعمال والشخصيات الخالدة في الأذهان.

وخلال الساعات الماضية تسائل الكثيرون حول مصير الجزء الثالث من مسلسل الجماعة الذي شرع وحيد حامد في كتابته.

وقد كشف الفنان عبد العزيز مخيون، أنه استطاع أن يختم جزءا كبيرا من العمل على الجزء الثالث من مسلسل "الجامعة"، قبل رحيله.

وأضاف: كان يرتاح كثيرا لأعماله وحواراته وجمله الفنية في مسلسلاته وأفلامه، التي كانت دائما ما تأتي معبرة وباختصار وبدون افتعال وبتكثيف على الشخصية،

واستطرد أن الراحل وحيد حامد كان يقوم بكتابة الحوار بشكل قريب من الناس، موضحا أننا سنظل نبحث لأعوام كثيرة حتى نجد وحيد حامد آخر يستطيع الإبداع مثله.