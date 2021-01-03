شاهد.. إليسا بإطلالة شتوية جذابة في إسبانيا

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت "جاكيت" من الفرو ونظارة شمس ملونة وعلقت "عندما تكون في #madrid # spain???????? لحدث بلغاري "

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



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