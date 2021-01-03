نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الشاب خالد بعد شائعات وفاتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الساعات الماضية شائعات عن وفاة الشاب خالد، والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.

ورغم أن حدث انقلاب عبر السوشيال ميديا، بعد الأعلان عن شائعات وفاة الشاب خالد، إلا أنه لم يعلق على ذلك، واكتفي أن ينشر مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكان تصدر اسم الفنان الشاب خالد، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاة الشاب خالد، إلي أن كشفت مصادر مقربة من الفنان بأنه يتمتع بصحة جيدة وليس اساس من الصحة من ما تم تداولا عبر السوشيال ميديا.