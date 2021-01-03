فارس الأندلسي ينضم لأبطال المسلسل التونسي ولاد الغول

يشارك النجم الشاب فارس الأندلسي في بطولة المسلسل التونسي ولاد الغول للمخرج مراد بالشيخ والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، ليكون أول مسلسل رمضاني لفارس الذي ما زالت أصداء نجاحه مستمرة حتى الآن بعد سنة من دوره في مسلسل Messiah على منصة نتفلكس.

ولاد الغول هو مسلسل من 30 حلقة يخرجه مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، وهو دراما اجتماعية تصور أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة، ويُذاع على قناة التاسعة.

وإضافة إلى فارس الأندلسي، يشارك في بطولة الفيلم النجمين فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، وكذلك عدد كبير من الممثلين منهم حلمي الدريدي وسارة حناشي و يوسف مكسي ومرام بن عزيزة وياسمين بوعبيد وفتحي المسلماني وشاكرة رماح.