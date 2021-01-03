حسين الجسمي يوجه رسالة لـ الشيخ محمد بن راشد

حرص الفنان حسين الجسمي على توجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في الذكرى الـ15 على تولية رئاسة الحكومة الإماراتية، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله شخصية استثنائية". وأضاف حسين الجسمي عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنوان للتحدي بكل قوة وجرأة وله حكمة وقدرة في مواجهة الصعوبات دائمًا، ونستمد منه الحكمة والقدرة على التفوق والطموح. تشرفت بغناء وتلحين مجموعة كبيرة من قصائده التي تحمل رسائل عميقة ومؤثرة في مختلف المجالات".

كان حسين الجسمي قد أعرب عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان خلال حفله الأخير.



وأضاف في كلمته: "بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تمامًا، والسبب ان الحلم اللي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل ثم بفضل الإرادة التي تصنع المعجزات والعزيمة.



جاء ذلك في ليلة تاريخية شهدتها مدينة خورفكان وأهلها في إستقبال إبنها البار سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" مفتتحًا أولى الحفلات الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية الراقية "مدرّج خورفكان"، ومستقبلًا العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة.

كان حسين الجسمي قد أعرب عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان خلال حفله الأخير.



وأضاف في كلمته: "بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تمامًا، والسبب ان الحلم اللي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل ثم بفضل الإرادة التي تصنع المعجزات والعزيمة.



جاء ذلك في ليلة تاريخية شهدتها مدينة خورفكان وأهلها في إستقبال إبنها البار سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" مفتتحًا أولى الحفلات الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية الراقية "مدرّج خورفكان"، ومستقبلًا العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة.

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