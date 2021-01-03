فى أحدث ظهور.. خالد سليم يسأل جمهوره عن أمنياتهم فى العام الجديد

وعلق خالد سليم على الصور قائلا " عام جديد بإنجازات جديدة قولولي إيه أمنياتكم للسنة الجديدة ؟ ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التليقات كالاتى :
- إن ربنا يرفع عننا الوباء ويحفظ كل الناس يارب ده اولا ..ثانيا بقى تعمل حفلات كتير عشان أحضرها كلها
- امنيتي اغني معاك او امثل مشهد ... امنيتي كل سنة
- حلمي الاول ان ربنا يشفي حموزي حبيبي ابني الحلم التاني نفسي اشتغل واحقق جزء من احلامي
وشارك خالد سليم مؤخرا في بطولة مسلسل "جمال الحريم" مع عدد من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.
يدور المسلسل في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، وتتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات وقت عرضه، وتؤكد أنها مفاجأة لجمهورها لن يتوقعها، خصوصا بعد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها، عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بلوك الشخصية التي تجسدها، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض على شاشات قنوات المتحدة قريبا.
والمسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
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