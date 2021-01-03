سلطان الطرب.. جورج وسوف فى لحظة تأمل وسط روعة الطبيعة.. شاهد

حيث ظهر " وسوف" في الصورة بإطلالة كاجوال وعلق على الصورة قائلا: "شباك او لوحة؟ لحظة تأمل بين روعة الطبيعة وجمال ما صنعه الانسان" نالت إعجاب متابعيه.

وحصدت أغنية "صاحي الليل" للفنان جورج وسوف، 4 ملايين و259 ألف مشاهدة بعد طرحها ليلة الخميس 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه.

أغنية، "صاحي الليل" لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.