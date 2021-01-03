نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان الطرب.. جورج وسوف فى لحظة تأمل وسط روعة الطبيعة.. شاهد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث ظهر " وسوف" في الصورة بإطلالة كاجوال وعلق على الصورة قائلا: "شباك او لوحة؟ لحظة تأمل بين روعة الطبيعة وجمال ما صنعه الانسان" نالت إعجاب متابعيه.
وحصدت أغنية "صاحي الليل" للفنان جورج وسوف، 4 ملايين و259 ألف مشاهدة بعد طرحها ليلة الخميس 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه.
أغنية، "صاحي الليل" لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.
يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.
أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجى، توزيع طونى سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.