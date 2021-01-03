نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التي واجهتها في "ربع قيراط" في المقال التالي

وأعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها البالغة بنجاح حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي عُرضت مؤخراً على الشاشات التليفزيونية. وكشف ريهام عبدالغفور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها في "ربع قيراط" ، قائله :" من أصعب المشاهد التي واجهتني والتي لا يمكن أن أنساها مشهد مواجهتي مع أحمد وعندما قلت له ضمن أحداث المسلسل جملة " كان ناقصك ايه" . وأيضاً مشهد جدتي التي تحدثت خلاله عن الفرق بين الزواج والطلاق قديماً وفي وقتنا الحالي.

حكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إنتاج سينرجي، أروما، إخراج أحمد حسن، وهو بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد،

عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسري، عبد المنعم رياض، أحمد عثمان. وفي سياق آخر تعاقدت ريهام عبد الغفور مؤخرًا على المشاركة في فيلم "ليلة العيد" الذي يقوم ببطولته الفنانة يسرا، والفيلم من إخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبدالله ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في يوم واحد، بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ليستعرض من خلاله الكثير من جوانب القهر الذي تتعرض له المرأة، عبر مراحل عديدة منها الطفولة والشباب.

أحمد جودة - القاهرة - تركت الفنانة ريهام عبدالغفور علامة في قلوب وعقول الجماهير، واستطاعت لفت الأنظار إليها بعد تألقها وبراعتها في دور "منى" الذي جسدته في حكاية "ربع قيراط".